24 февраля, 11:55

Происшествия
GN: американский авианосец USS Gerald Ford затопило фекалиями у побережья Ирана

Американский авианосец USS Gerald Ford затопило фекалиями у побережья Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

У новейшего американского авианосца USS Gerald Ford возникли проблемы с канализационной системой у берегов Ирана. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Gulf News.

Как рассказали военные, вакуумная канализация не способна выдержать нагрузку экипажа из 4,6 тысячи человек. Чтобы один раз прочистить трубы, необходима кислотная промывка, стоимость которой достигает 400 тысяч долларов (30,7 миллиона рублей. – Прим. ред.).

В материале сказано, что на борту постоянно возникают утечки и переливы, а инженерным бригадам приходится работать по 19 часов в сутки для устранения последствий. Из-за антисанитарии моральный дух моряков упал, а миссия корабля тем временем была продлена второй раз подряд.

По словам представителей ВМС, технические сбои не оказывают влияния на боеготовность судна. Однако экипаж сообщил, что на фоне поломок становится труднее вести быт, особенно в период подготовки к операциям на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщили, что армия США готовится к затяжной военной операции в Иране. Она может продлиться в течение нескольких недель. При этом Вашингтон ожидает и ответных действий со стороны Тегерана, что приведет к серии взаимных ударов.

Журналисты подчеркнули, что Штаты начали наращивать военное присутствие в регионе Ближнего Востока, формируя крупнейшую авиационную группировку со времен начала вторжения в Ирак в 2003 году. В последние дни Пентагон перебросил в регион дополнительные эскадрильи истребителей пятого поколения F-35 и F-22.

происшествиятранспортза рубежом

