Дочь сожительницы похитителя девочки в Смоленске рассказала о его странном поведении

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Подозреваемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске пару месяцев назад перестал пользоваться телефоном и общался только через записки. Об этом в беседе с RT рассказала дочь его сожительницы.

Девушка отметила, что была недовольна выбором матери. Мужчина казался ей странным, в связи с чем она старалась практически не общаться с ним.

Подозреваемый контролировал каждый шаг своей сожительницы – в частности, засекал время, пока та уходила в магазин. По словам собеседницы издания, мужчина вел себя так, словно у него была мания преследования.

Около года назад задержанный расстался с сожительницей, однако они продолжили поддерживать связь. О том, что они снова живут вместе, девушка не знала.

Она также рассказала, что у матери были проблемы с алкоголем, поэтому общение с ней было нерегулярным. В последний раз они переписывались два дня назад. Тогда женщина сообщала дочери о своих долгах по ЖКХ и просила помощи. Про девочку в их квартире она умолчала.



"Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках. Я не настолько близко общаюсь с ней. Сейчас я не знаю, где она находится и считает ли следствие ее соучастницей. Я не могу до нее дозвониться уже второй день", – сказала собеседница издания.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда отправилась на прогулку с собакой. С собой она не взяла ни телефон, ни ключи. Вечером этого же дня были организованы поиски. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело.

Вскоре стало известно о возможном похищении ребенка. На третьи сутки несовершеннолетнюю нашли живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки.

Вместе с ней там находился местный 43-летний житель и его сожительница. Мужчина ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере. Подозреваемого похитителя и сожительницу задержали.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное. Ребенка уже вернули матери.