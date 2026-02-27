РИА Новости: найденную в Смоленске 9-летнюю девочку вернули маме

Фото: телеграм-канал SHOT

Найденную в Смоленске 9-летнюю девочку, которую похитил 43-летний мужчина, вернули маме. Об этом РИА Новости рассказал неназванный источник из силовых структур.

По словам собеседника агентства, подозреваемый в похищении ребенка решил дать показания, от чего прежде отказывался.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда отправилась на прогулку с собакой. С собой она не взяла ни телефон, ни ключи. Вечером этого же дня были организованы поиски.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Вскоре стало известно о возможном похищении ребенка. На третьи сутки несовершеннолетнюю нашли живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки.

Вместе с ней там находился местный житель, который ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере.

Мужчина был задержан по подозрению в похищении. По данным СМИ, злоумышленник отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката. Позже МВД показало кадры с задержанием подозреваемого.