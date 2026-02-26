Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:23

Происшествия
РИА Новости: в телефоне пропавшей в Смоленске девочки не найдено подозрительной переписки

Эксперты изучили телефон пропавшей в Смоленске девочки – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Эксперты изучили телефон пропавшей в Смоленске девятилетней девочки и не нашли в нем подозрительной переписки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона.

"Оставленный дома телефон проверили <...>. Других гаджетов у девочки не было", – указал собеседник.

За минувшие сутки никаких новых сообщений от очевидцев по поводу пропавшего ребенка не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Девочка до сих пор не найдена, а ее поиски продолжаются.

Школьница вышла из дома утром 24 февраля, чтобы выгулять собаку, но так и не вернулась. Уточнялось, что ребенок ушел без телефона и ключей, собака позже вернулась домой одна.

По данному факту возбудили уголовное дело, а местная прокуратура организовала свою проверку. К поискам присоединился спасательный отряд "ЛизаАлерт".

При этом сообщалось, что видеокамеры у дома не зафиксировали выход девочки на прогулку с собакой. Тем не менее ребенок мог выйти через запасной выход. Другие камеры видеонаблюдения также не зафиксировали путь девочки.

происшествиярегионы

