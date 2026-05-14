В Госдуме предложили ввести возможность самозапрета на крупные онлайн-покупки

Фото: depositphotos/AlexBrylov

В Госдуме предложили расширить механизм самозапрета на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые операции. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил зампред комитета ГД по физкультуре и спорту Амир Хамитов.

Парламентарий напомнил, что уже действующий самозапрет на кредиты зарекомендовал себя как эффективный инструмент профилактики импульсивного поведения и снижения финансовых рисков. По его мнению, в перспективе этот механизм стоит распространить и на другие чувствительные сферы.

В частности, депутат считает возможным обсудить введение самозапрета на участие в высокорискованных финансовых операциях, а также на совершение крупных онлайн-покупок в отдельных категориях товаров.

Хамитов также предложил применять этот инструмент для борьбы с цифровой зависимостью. Речь идет о добровольном ограничении времени и расходов в онлайн-сервисах, причем в первую очередь такая мера может быть актуальна для несовершеннолетних.

При этом депутат особо подчеркнул, что самозапрет не должен становиться формой избыточного регулирования – он обязан оставаться исключительно добровольным средством самозащиты, дающим гражданину удобный механизм контроля над рисками без ограничения свободы выбора.

Ранее в Минцифры РФ не исключили введения возможности самозапрета на международные звонки. Замминистра цифрового развития Иван Лебедев отметил, что ограничения на международные звонки по аналогии с кредитами стали бы действенной мерой.

