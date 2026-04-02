Россияне с игроманией смогут наблюдаться у психиатра-нарколога с 1 сентября

Россияне с патологическим влечением к азартным играм смогут наблюдаться у психиатра-нарколога и получать помощь в государственных медучреждениях с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ.

"Принято решение о включении патологического влечения к азартным играм в перечень заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается врачами – психиатрами-наркологами в рамках порядка оказания медицинской помощи по профилю психиатрия-наркология", – говорится в сообщении.

Пресс-служба НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ указала, что оказание помощи будет бесплатным с добровольного согласия гражданина. Пациент будет проходить комплексную лечебную реабилитацию.

Ведомство пояснило, что это поможет уменьшить влечение к игромании, сформировать новые поведенческие паттерны и преодолеть психоэмоциональные нарушения, а также другие риски, которые имитируют возобновление азартной жизни.

Ранее СМИ сообщили, что Минфин РФ предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино, обложив ее налогом в 30%, что может ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что инициатива о возможной легализации онлайн-казино еще будет обсуждаться.

