В ГД назвали безумием идею Минфина легализовать онлайн-казино в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предложение легализовать онлайн-казино в России – безумие, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

"Казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании", – высказался парламентарий изданию "Абзац".

По его словам, бюджету не нужны те деньги, которые можно выручить от подобной деятельности, так как на начало года в нем "просто так" лежит без движения 5,2 триллиона рублей. Кроме того, еще 4,4 триллиона рублей находятся в виде золота и денежных средств в Фонде национального благосостояния.

"То есть у нас в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов", – резюмировал Делягин.

Ранее СМИ сообщали, что Минфин России якобы предложил Владимиру Путину узаконить в стране деятельность онлайн-казино и обложить их налогом в 30%. Уточнялось, что это поможет ежегодно пополнять бюджет примерно на 100 миллиардов рублей.

В настоящее время онлайн-казино запрещены, проводить азартные игры в Сети могут только соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах. По оценкам министерства, легальный рынок этих услуг в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, а нелегальный – порядка 3 триллионов рублей.

