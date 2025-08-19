РИА Новости: кабмин поддержал закон о миллионных штрафах за рекламу онлайн-казино

Фото: depositphotos/aa-w

Правительство России поддержало законопроект о введении штрафов до 7 миллионов рублей за рекламу незаконных онлайн-игр и лотерей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту от кабмина.

В правительстве отметили, что в России сохраняется высокий процент нелегальных азартных игр (30–45% от общего рынка). Также все более массовый характер приобретает практика вовлечения новых игроков через рекламу у популярных артистов и блогеров.

Новый проект предлагает ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр в интернете и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе. Предлагаемые максимальные размеры административного штрафа составляют для граждан до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 миллиона рублей, для юрлиц – до 7 миллионов рублей.

Кроме того, в качестве возможного административного наказания предусматривается приостановление деятельности на срок до 90 суток для юридических лиц.

При этом в правительстве отметили, что законопроект нуждается в доработке до внесения в Государственную думу. Подчеркивается, что установление административной ответственности должно сопровождаться введением в отраслевом законодательстве соответствующих регулятивных норм, а проектируемые размеры штрафов нуждаются в дополнительном обосновании.

Также в пояснительной записке указывается, что Роскомнадзор должен быть исключен из числа органов, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы по соответствующим делам об административных правонарушениях, так как ведомство не осуществляет контроль за соблюдением законов о запрете азартных игр и лотерей в интернете.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий механизм добровольного отказа граждан от участия в азартных играх. Речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Проект предусматривает право физлиц отказаться от участия в азартных играх путем направления единому регулятору заявления о включении в соответствующий перечень.

