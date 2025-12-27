Синоптик Леус: высота снежного покрова в столичном регионе по-прежнему ниже нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высота снежного покрова в Москве все еще ниже нормы. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

За прошедшие сутки высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ уменьшилась на 1 сантиметр и составила всего 12 сантиметров, что составляет 70% от климатической нормы. При этом самые высокие сугробы в этот день фиксировались лишь в 1919 году, когда их высота достигала 52 сантиметров.

"На других метеостанциях мегаполиса снежный покров наблюдается в пределах от 4 сантиметров на Балчуге до 13 сантиметров в МГУ. В Новой Москве, в Михайловском, высота снежного покрова достигла 17 сантиметров", – написал Леус.

Ранее стало известно, что вечером 27 декабря столичный регион накроет сильный снегопад. Наибольшей интенсивности он достигнет к полуночи. По словам синоптиков, всего до утра 28 декабря высота снежного покрова в столице может вырасти на 6 сантиметров, а количество осадков составить от 2 до 6 миллиметров.

