Длительность зимы в столице сократилась на 9 дней за последние 30 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за глобального потепления метеорологическая зима в столице за последние 30 лет сократилась на 9 дней. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что в текущем году метеорологическая зима в Москве началась с опозданием на месяц, стартовав 13 декабря.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин отмечал, что морозы в столице не отступят после Нового года. Ночные температуры могут опуститься до 17–23 градусов к Рождеству, 7 января.

Кроме того, по его словам, температура воздуха ночью с 30 декабря по 1 января понизится до минус 10–15 градусов.

При этом ожидаются колебания атмосферного давления. По прогнозу, оно поднимется почти до 740 миллиметров 27 декабря. А 28-го числа показатели опустятся до 730 миллиметров ртутного столба.