Желтый уровень опасности продлен в Москве до утра 28 декабря из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве до 10:00 воскресенья, 28 декабря, из-за сильного снега и гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

В связи с непростыми погодными условиями столичный главк МЧС России призвал москвичей парковаться в безопасных местах, быть внимательными при управлении автомобилем, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Вечером в четверг, 25 декабря, специалисты провели сплошное механизированное прометание, а также противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон. Ранним утром пятницы, 26 декабря, цикл работ повторили.