Девять человек пострадали при пожаре в хостеле на севере Москвы

Фото: Москва 24

Девять человек пострадали в результате пожара в хостеле в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

"Следователями и криминалистами столичного СК после ликвидации возгорания произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация. В результате произошедшего погибших нет", – уточнили в ведомстве.

По данным СК, восемь постояльцев хостела были госпитализированы. Они получат квалифицированную медпомощь.

Для установления обстоятельств и причин пожара следователи назначат экспертизы.

Офисный центр "Прииск" загорелся в понедельник, 16 февраля. Из-за случившегося движение транспорта было временно перекрыто в 1-м Магистральном тупике от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика.

Полностью ликвидировать возгорание удалось на площади 80 квадратных метров. Из пожара были спасены 16 человек.

