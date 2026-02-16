Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:02

Город

В Москве скорректировали работу системы отопления из-за похолодания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в связи с понижением температуры скорректирована работа городской системы теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий КГХ, аварийно-диспетчерских служб и инженерных компаний. На особом контроле находится функционирование систем жизнеобеспечения города.

"В настоящее время в полном объеме организованы мероприятия по очистке города. Коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков проводим сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой", – добавил заммэра.

По его словам, цикл работ повторяется с интервалом в несколько часов.

Отмечается, что на данный момент в столичном регионе сохраняются сложные погодные условия. Снегопад сопровождается порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим особое внимание службы уделяют расчистке ключевых магистралей для обеспечения проезда машин скорой помощи, оперативных служб и общественного транспорта, а также тротуаров, остановок и подходов к объектам социальной сферы.

По прогнозам метеорологов, интенсивный снегопад, вызванный юго-западным циклоном, закончится только к ночи вторника, 17 февраля. Наиболее сильные осадки могут принести до 5 сантиметров снега. В связи с непогодой в столичном регионе был введен оранжевый уровень погодной опасности.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что к пятнице, 20 февраля, высота снежного покрова в Москве может достичь нового зимнего максимума. В четверг, 19 февраля, ожидается потепление до климатической нормы под влиянием южного циклона, который также принесет новые снегопады.

Водителям грузовиков рекомендовали отложить несрочные рейсы из-за снегопада в столице

городпогодаЖКХ

