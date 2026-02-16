Фото: 123RF.com/videst

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России ударами и потенциальным вторжением в случае конфликта. Свое предупреждение дипломат озвучил в интервью британской газете Telegraph.

"Мы (силы НАТО. – Прим. ред.) перенесем войну на территорию России и нанесем глубокие удары вглубь страны", – заявил он.

Вместе с тем Цахкна обратил внимание на потенциал Эстонии, Латвии и Литвы, которые не только смогут "отразить любые вторжения", но и начать в качестве ответа "сокрушительные контратаки".

Согласно данным департамента статистики Эстонии, население страны составляет немногим более 1,36 миллиона человек. В мае 2023 года эстонское Минобороны объявило, что в случае мобилизации численность армии может быть увеличена почти вдвое – с 26,7 до 43,7 тысячи военнослужащих.

О начале полноценной подготовки Североатлантического альянса к войне с Россией заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, он привел в пример заявления европейских лидеров, среди которых оказались глава Евродипломатии Кая Каллас, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Причем большинство западных стран по-прежнему намерены использовать Украину в качестве инструмента вооруженного противостояния с Москвой, указал российский дипломат, добавив, что в планах европейских лидеров также сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения.

Вместе с тем Лавров подчеркивал, что Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Как он отметил, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия выйдут за рамки специальной военной операции.

