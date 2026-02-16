Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 17:04

Политика

МИД Эстонии пригрозил России вторжением в случае конфликта

Фото: 123RF.com/videst

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна пригрозил России ударами и потенциальным вторжением в случае конфликта. Свое предупреждение дипломат озвучил в интервью британской газете Telegraph.

"Мы (силы НАТО. – Прим. ред.) перенесем войну на территорию России и нанесем глубокие удары вглубь страны", – заявил он.

Вместе с тем Цахкна обратил внимание на потенциал Эстонии, Латвии и Литвы, которые не только смогут "отразить любые вторжения", но и начать в качестве ответа "сокрушительные контратаки".

Согласно данным департамента статистики Эстонии, население страны составляет немногим более 1,36 миллиона человек. В мае 2023 года эстонское Минобороны объявило, что в случае мобилизации численность армии может быть увеличена почти вдвое – с 26,7 до 43,7 тысячи военнослужащих.

О начале полноценной подготовки Североатлантического альянса к войне с Россией заявлял ранее глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, он привел в пример заявления европейских лидеров, среди которых оказались глава Евродипломатии Кая Каллас, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, лидер Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генсек НАТО Марк Рютте.

Причем большинство западных стран по-прежнему намерены использовать Украину в качестве инструмента вооруженного противостояния с Москвой, указал российский дипломат, добавив, что в планах европейских лидеров также сохраняется установка на нанесение России стратегического поражения.

Вместе с тем Лавров подчеркивал, что Москва даст полноценный военный ответ всеми имеющимися средствами в случае нападения Европы. Как он отметил, если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия выйдут за рамки специальной военной операции.

Читайте также


политика

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика