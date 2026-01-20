Форма поиска по сайту

20 января, 11:50

Политика
Лавров: НАТО всерьез готовится к войне с Россией

НАТО всерьез готовится к войне с Россией – Лавров

Фото: kremlin.ru

НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров <...> они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают", – сказал он на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Он привел в пример главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

В это же время большинство стран Запада стремится продолжать использовать Украину для вооруженного противостояния с Россией, а в головах и планах европейских лидеров сохраняется идея нанести стратегическое поражение Москве.

"Цель <...> уже так часто не звучит, но по всем признакам она сохраняется в головах и планах, прежде всего европейских лидеров", – объяснил Лавров.

Ранее экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус заявлял, что страны НАТО уже разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных по-литовски ответил на заявление Юргелявичуса и сказал фразу из фильма "Александр Невский": "Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет".

