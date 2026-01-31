Дмитриев заявил, что встреча с представителями США прошла конструктивно

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Встреча с делегацией США, которая занимается вопросами урегулирования украинского конфликта, прошла в конструктивном ключе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Продуктивное обсуждение также в рамках американо-российской экономической рабочей группы", – написал он на своей странице в Х.

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф также отметил, что США воодушевлены тем, что Россия работает над достижением мира на Украине. На странице в Х он указал на то, что делегации благодарны главе Белого дома Дональду Трампу за его "важнейшую роль в поиске прочного и долгосрочного мира".

Кроме того, он назвал встречу с Дмитриевом "продуктивной и конструктивной". По словам спецпосланника, со стороны США в переговорах приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Ранее Дмитриев уже проводил переговоры с Уиткоффом на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Встреча продолжалась более двух часов, на ней также присутствовал зять Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф отмечал, что оценивает переговоры как "очень позитивные", однако подробностей он не привел.

