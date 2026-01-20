Форма поиска по сайту

20 января, 12:11

Политика

Глава РФПИ Дмитриев прибыл в Давос

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

Предполагается, что там Дмитриев примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), а также встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

По данным СМИ, темой встречи станет мирный план США по урегулированию конфликта на Украине.

Трехсторонняя встреча будет второй в текущем январе. Согласно сведениям прессы, первая состоялась в Париже после двухдневных переговоров американцев с представителями Киева и Европы. Тогда Россия и США также обсуждали план возможного урегулирования кризиса на Украине.

При этом Уиткофф и Кушнер, по некоторым данным, в этом месяце также планируют посетить Москву для проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Главное

