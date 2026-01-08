Форма поиска по сайту

Axios: Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Дмитриев встретился с Уиткоффом и Кушнером в Париже – СМИ

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Париже со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что встреча состоялась после двухдневных переговоров Кушнера и Уиткоффа с представителями Киева и Европы. В частности, РФ и США обсуждали план возможного урегулирования кризиса на Украине.

По версии журналистов, Белый дом уже пришел к соглашению с Киевом почти по всем аспектам, а теперь Вашингтон хочет получить "четкий ответ" на предложения со стороны Москвы.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что четыре депутата Госдумы РФ приглашены в Вашингтон для участия в консультациях с американскими законодателями, в том числе об урегулировании конфликта на Украине. Встреча запланирована на текущий месяц.

До этого немецкий канцлер Фридрих Мерц указывал, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

