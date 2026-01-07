Трамп заявил, что без него РФ контролировала бы уже всю Украину

Фото: whitehouse.gov

Если бы президент США Дональд Трамп не вмешался в ситуацию с украинским конфликтом, то Россия бы уже контролировала всю Украину. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил сам Трамп.

Американский лидер также добавил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США в составе Североатлантического альянса. В это же время Вашингтон не планирует покидать Альянс, хоть американские власти и сомневаются, что НАТО поможет Штатам при необходимости.

Ранее Трамп выразил надежду на достижение договоренностей с Россией по урегулированию украинского конфликта в ближайшем будущем. При этом он добавлял, что обсуждал возможность ужесточения антироссийских санкций с членами американского конгресса.

По утверждению постпреда США при НАТО Мэтью Уитэкера, стороны конфликта на Украине находятся "на пороге" мирного урегулирования.

