06 января, 20:51

Политика
Постпред США при НАТО Уитэкер: окончание конфликта на Украине может быть близко

В США допустили скорое завершение конфликта на Украине

Стороны конфликта на Украине находятся "на пороге" мирного урегулирования. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения", – отметил он в эфире телеканала Fox News.

По словам дипломата, по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже 6 января стоит ожидать финализации некоторых соглашений.

Ранее спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Он заявил, что они были "конструктивные".

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп провели встречу во Флориде. По итогам переговоров американский лидер сообщил, что нерешенными в контексте украинского урегулирования остаются еще 1–2 сложных вопроса, включая статус Донбасса.

До этого Трамп созванивался с Владимиром Путиным. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Москвой и Вашингтоном на саммите в Анкоридже.

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

