Суд арестовал 16-летнюю девушку за пособничество по делу о нападении на школу в Прикамье

Фото: МАХ/"Следком"

Суд заключил под стражу 16-летнюю жительницу Пскова за пособничество по делу о нападении семиклассника на сверстника в школе Александровска Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи установили, что в феврале этого года девушка переписывалась с нападавшим в мессенджере. Она давала ему советы по убийству одноклассников.

Девушке было предъявлено обвинение в пособничестве покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений. Ее задержали в Пскове и направили в Пермь для проведения необходимых следственных действий.

"Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами ГУК (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю", – говорится в сообщении.

Школьник напал с ножом на своего одноклассника 19 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следствие предполагало, что причиной нападения послужил конфликт.

Ученик этой школы позже рассказывал, что нападавший за день до ЧП уже приходил на уроки с холодным оружием. Школьник также отметил, что подросток часто ругался с одноклассниками, всех задирал и дрался. Другие источники утверждали, что нападавшего регулярно избивал отчим, с которым у него были напряженные отношения.

