Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 17:18

Происшествия

Суд арестовал 16-летнюю девушку за пособничество по делу о нападении на школу в Прикамье

Фото: МАХ/"Следком"

Суд заключил под стражу 16-летнюю жительницу Пскова за пособничество по делу о нападении семиклассника на сверстника в школе Александровска Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Следователи установили, что в феврале этого года девушка переписывалась с нападавшим в мессенджере. Она давала ему советы по убийству одноклассников.

Девушке было предъявлено обвинение в пособничестве покушению на убийство двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из хулиганских побуждений. Ее задержали в Пскове и направили в Пермь для проведения необходимых следственных действий.

"Личность девушки была установлена следователями СК России во взаимодействии с криминалистами ГУК (Криминалистического центра СК России), оперативными сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по Пермскому краю", – говорится в сообщении.

Школьник напал с ножом на своего одноклассника 19 февраля. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следствие предполагало, что причиной нападения послужил конфликт.

Ученик этой школы позже рассказывал, что нападавший за день до ЧП уже приходил на уроки с холодным оружием. Школьник также отметил, что подросток часто ругался с одноклассниками, всех задирал и дрался. Другие источники утверждали, что нападавшего регулярно избивал отчим, с которым у него были напряженные отношения.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика