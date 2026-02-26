Вэнс заявил, что США не воспринимают всерьез инцидент с катером у побережья Кубы

Фото: AP Photo/Pool Reuters/Kevin Lamarque

Власти Соединенных Штатов не рассматривают инцидент с американским катером в водах Кубы как нечто серьезное и вызывающее значительную тревогу. Об этом заявил журналистам вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться", – приводит ТАСС слова политика.

По информации газеты The New York Times, американский катер, вторгшийся в воды Кубы, не имел отношения ни к береговой охране, ни к морскому флоту США.

Катер под флагом США был замечен в водах Кубы 25 февраля. Он открыл огонь по кубинским пограничникам, в результате чего ранения получил командир пограничного патруля. Ответным огнем были убиты четверо американцев и ранены еще шестеро.

В США призвали немедленно расследовать данный инцидент. В частности, конгрессмен Карлос Хименес выразил серьезную озабоченность в связи с применением силы против людей на судне, зарегистрированном в США.

В свою очередь, МВД Кубы выразило готовность защищать территориальные воды страны. Кубинские службы продолжают расследование инцидента.