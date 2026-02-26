Командир "Ахмата" Алаудинов заявил об эвакуации большей части мирных жителей из Сум

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Большая часть мирных жителей уже покинула украинский город Сумы. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

"Если год назад мы видели, что спокойно все жили в Сумах, и, летая над Сумами, мы видели, можно сказать, абсолютно спокойную гражданскую жизнь, то на данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала", – рассказал Алаудинов, которого цитирует РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинские власти усилили работу по вывозу мирных жителей из Сумской области. Утверждалось, что зона эвакуации приближается к Сумам.

Тем временем российские военнослужащие установили контроль в селе Харьковка в Сумской области. Освободить населенный пункт позволили усилия подразделений группировки войск "Север".