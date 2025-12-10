Шесть детей пострадали в результате стрельбы в украинском городе Сумы

Фото: depositphotos/ALesik

Стрельба произошла в украинском городе Сумы во вторник, 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По предварительной информации, 60-летний мужчина открыл огонь из окна многоэтажного дома. В результате чего 6 детей в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы.

Вскоре стрелявшего задержали. Сотрудники полиции изъяли у него гладкоствольное охотничье ружье.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят расследование.

