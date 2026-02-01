Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 12:08

Происшествия

В Красноярском крае найден пропавший на горе Аргыджек сноубордист

Фото: телеграм-канал SHOT

В Красноярском крае найден пропавший на горе Аргыджек сноубордист. Об этом РИА Новости рассказали в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".

1 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщили, что группа сноубордистов 31 января каталась на горе в Красноярском крае. Однако один из участников не вернулся в поселок Нарва, где ночевала компания. В ведомстве отметили, что в районе происшествия отсутствует сотовая связь.

Волонтеры отметили, что заявка на поиск мужчины была подана своевременно. Его следы были найдены с помощью беспилотника. После этого поисковая группа, в составе которой были добровольцы, спасатели и друзья пропавшего, отправились к месту происшествия.

В результате мужчину эвакуировали с горы. В поисковых мероприятиях приняли участие свыше 60 человек, в том числе специалисты КГКУ "Спасатель", СРПСО МЧС, ГУ МВД, отряды "ЛизаАлерт" и "Азимут", а также неравнодушные местные жители, близкие и друзья сноубордиста.

Ранее в Красноярске пропал мальчик. Он ушел с неизвестным человеком из дома накануне вечером.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым. Фигурантку дела о похищении арестовали.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика