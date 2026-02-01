Фото: телеграм-канал SHOT

В Красноярском крае найден пропавший на горе Аргыджек сноубордист. Об этом РИА Новости рассказали в региональном отделении поискового отряда "ЛизаАлерт".

1 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщили, что группа сноубордистов 31 января каталась на горе в Красноярском крае. Однако один из участников не вернулся в поселок Нарва, где ночевала компания. В ведомстве отметили, что в районе происшествия отсутствует сотовая связь.

Волонтеры отметили, что заявка на поиск мужчины была подана своевременно. Его следы были найдены с помощью беспилотника. После этого поисковая группа, в составе которой были добровольцы, спасатели и друзья пропавшего, отправились к месту происшествия.

В результате мужчину эвакуировали с горы. В поисковых мероприятиях приняли участие свыше 60 человек, в том числе специалисты КГКУ "Спасатель", СРПСО МЧС, ГУ МВД, отряды "ЛизаАлерт" и "Азимут", а также неравнодушные местные жители, близкие и друзья сноубордиста.

Ранее в Красноярске пропал мальчик. Он ушел с неизвестным человеком из дома накануне вечером.

Отец ребенка сообщил, что ему поступило сообщение с требованием выкупа, а также видеообращение самого мальчика с призывом выполнить условия злоумышленников. Спустя время ребенка нашли живым. Фигурантку дела о похищении арестовали.

