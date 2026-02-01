Россиян предупредили об участившихся случаях ограбления туристов в Чили

Фото: ТАСС/EFE/ЕРА/Alberto Valdes

Нападения грабителей на россиян и других туристов в Чили стали происходить чаще. Это необходимо учитывать при планировании поездок в эту страну, сообщила пресс-служба МИД России.

"<...> В ходе планирования поездки в Республику Чили необходимо учитывать высокую криминогенную опасность в стране. Это в первую очередь касается центра города Сантьяго, особенно в вечернее и ночное время", – предупредили в министерстве.

Дипведомство отметило, что во избежание привлечения внимания преступников не следует носить драгоценности и другие дорогостоящие вещи. В случае нападения необходимо соблюдать спокойствие и не оказывать сопротивление, которое зачастую провоцирует применение со стороны грабителей холодного и огнестрельного оружия, добавили в МИД.

Ранее посольство России в Бангкоке призвало соотечественников перед поездкой в Таиланд оформлять страховку с покрытием не менее 100 тысяч долларов. Эти указания связаны с инцидентами, в том числе со смертельным исходом, с участием туристов из РФ.