16 цистерн загорелись после схода с рельсов в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"

По уточненной информации, 11 цистерн с бензином и 5 с газом загорелись после схода с рельсов в Тамбовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

"На месте происшествия работают 2 пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", – уточнил глава области.

По его словам, после тушения пожара специалисты осмотрят железнодорожные пути на наличие повреждений. Затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

"Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается", – добавил Первышов.

В то же время движение поездов, которые задерживались из-за инцидента, восстановлено. Первый состав прошел поврежденный участок в обход, отметил замгубернатора Евгений Зименко.

Вагоны сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в среду, 4 февраля. После этого вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.

В пути задерживались 8 пассажирских поездов. Движение автотранспорта также ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й пятилетки.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.