Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 21:01

Происшествия

16 цистерн загорелись после схода с рельсов в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"

По уточненной информации, 11 цистерн с бензином и 5 с газом загорелись после схода с рельсов в Тамбовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

"На месте происшествия работают 2 пожарных поезда и 25 единиц техники. Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует", – уточнил глава области.

По его словам, после тушения пожара специалисты осмотрят железнодорожные пути на наличие повреждений. Затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

"Работа оперативного штаба в Мичуринске продолжается", – добавил Первышов.

В то же время движение поездов, которые задерживались из-за инцидента, восстановлено. Первый состав прошел поврежденный участок в обход, отметил замгубернатора Евгений Зименко.

Вагоны сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в среду, 4 февраля. После этого вспыхнул пожар, который уже удалось локализовать.

В пути задерживались 8 пассажирских поездов. Движение автотранспорта также ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й пятилетки.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Новости регионов: поезда из Крыма в Москву задерживаются из-за пожара в Тамбовской области

Читайте также


происшествиятранспортрегионы

Главное

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика