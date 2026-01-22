Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Из-за аварии задерживаются 4 поезда дальнего следования: № 25 Москва – Воронеж, № 33 Москва – Владикавказ, № 58 Белгород – Москва, № 62 Нальчик – Москва. На Московской железной дороге работает оперативный штаб по координации действий в ликвидации последствий ЧП.

Ранее 42 человека погибли в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании. Еще 152 человека получили травмы, в том числе 4 детей.

Следствие установило, что скоростной поезд LD AV Iryo 6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где в этот момент находился состав LD AV 2384, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.