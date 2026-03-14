Тариф на проезд по МСД проиндексирован в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице проиндексировали проезд по Московскому скоростному диаметру в часы пик по будням. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Теперь за проезд нужно платить 15 рублей за участок. В выходные и праздничные дни проезд остается бесплатным.

Изменения коснулись только периодов с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 по московскому времени, в которые проезд подлежит оплате. При этом стоимость транзитного проезда по МСД осталась без изменений на уровне 950 рублей.

В ведомстве пояснили, что проезд по конкретному участку МСД будет считаться платным, только если автомобиль въехал и выехал с него в указанные часы. Например, если машина заехала на участок в 06:55 и выехала в 07:30 или заехала в 10:55 и выехала в 11:30, проезд будет бесплатным.

В свою очередь, для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов и лицензированных такси проезд по МСД всегда бесплатный.

Добавляется, что стоимость всех проездов за сутки суммируется, и в течение пяти дней выставляется единый платеж. Оплачивать проезд следует через официальные ресурсы, включая сайт msd.mos.ru, приложение "Парковки России", "Госуслуги", а также приложения "Яндекс Карты", "Навигатор", "2ГИС" и банковские приложения, где указаны данные об автомобиле.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о якобы повышении тарифов за проезд по платным трассам из-за роста инфляции и высоких затрат на содержание дорог.

Утверждалось, что проезд станет дороже на трассах М-4 "Дон", ЦКАД, М-12 "Восток", тогда как на М-11 "Нева" уже начали действовать новые цены. Однако официальные представители "Автодора" опровергли сведения, указав, что повышения тарифов с начала 2026 года не планировалось.