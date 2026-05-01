Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 16:41

Город

Территория у транспортного узла "Лихоборы" будет реорганизована по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неэффективно используемая территория в Головинском районе у транспортного узла "Лихоборы" будет реорганизована по программе комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадь территории составляет 10,33 гектара. Она расположена по адресу проезд Черепановых, владение 29. Там можно будет возвести объекты площадью 181,7 тысячи квадратных метров.

На участке планируется строительство общественно-делового комплекса, в котором разместятся офисы, магазины, фитнес-залы, банки и многое другое. Рядом появится многоуровневая парковка для автомобилей.

Также будет благоустроена прилегающая территория и пройдут работы по развитию улично-дорожной сети. Там сделают удобные подъезды к комплексу и подходы к станциям транспортного узла "Лихоборы". Проект поспособствует созданию более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что около 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Там появятся объекты промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью свыше 106 тысяч "квадратов". В результате будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.

План строительства объектов инфраструктуры одобрили на северо-западе Москвы

Читайте также


городстроительство

Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика