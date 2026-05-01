Территория у транспортного узла "Лихоборы" будет реорганизована по программе КРТ

Неэффективно используемая территория в Головинском районе у транспортного узла "Лихоборы" будет реорганизована по программе комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Площадь территории составляет 10,33 гектара. Она расположена по адресу проезд Черепановых, владение 29. Там можно будет возвести объекты площадью 181,7 тысячи квадратных метров.

На участке планируется строительство общественно-делового комплекса, в котором разместятся офисы, магазины, фитнес-залы, банки и многое другое. Рядом появится многоуровневая парковка для автомобилей.

Также будет благоустроена прилегающая территория и пройдут работы по развитию улично-дорожной сети. Там сделают удобные подъезды к комплексу и подходы к станциям транспортного узла "Лихоборы". Проект поспособствует созданию более 4,5 тысячи новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что около 10 гектаров земли будут реорганизованы в рамках программы КРТ в районе Силино Зеленоградского административного округа. Там появятся объекты промышленной и административно-деловой инфраструктуры общей площадью свыше 106 тысяч "квадратов". В результате будет создано почти 1,5 тысячи рабочих мест.