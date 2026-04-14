Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 13:12

Город

Еще 35 проектов КРТ одобрили в Москве в первом квартале 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Еще 35 проектов комплексного развития территорий (КРТ) одобрили в Москве в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря этим проектам преобразятся около 350 гектаров земли, где возведут порядка 4,6 миллиона квадратных метров недвижимости. В городе также появятся новые образовательные и медицинские учреждения. 20 проектов направлены на ускорение программы реновации, отметил заммэра. На выделенных участках построят более 1,1 миллиона "квадратов" жилья.

Помимо этого, в разных районах возведут 9 детсадов для 2 650 воспитанников, 8 школ на 7 тысяч мест, 2 поликлиники, 7 спорткомплексов и другие объекты инфраструктуры. Благодаря реализации проектов в Москве появится около 15,6 тысячи рабочих мест.

Всего строительство затронет 27 районов в 8 административных округах. Это Западный, Северный, Юго-Западный, Центральный, Новомосковский, Юго-Восточный, Восточный и Южный округа.

"11 из 35 проектов будут содействовать дальнейшей ревитализации "ржавого пояса" столицы: новую жизнь получат свыше 50 гектаров неприглядных участков 9 бывших промзон", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что на территории бывшего завода "Прожектор" в Перове площадью 29 гектаров воплотят сразу 3 проекта КРТ. В этом месте возведут около 703 тысячи "квадратов" жилья. Там же появятся 2 детсада для 700 воспитанников, школа на 2 тысячи учеников, поликлиника, деловой и торговый центры.

Во Внукове планируется строительство образовательного и физкультурно-оздоровительного комплексов, а также логистического центра. В районе Зябликово появится гостиница на 120 номеров. А в районах Сокол, Капотня, Донском и Басманном возведут здания для городских служб.

Также в рамках КРТ в Теплом Стане появится новый районный центр. Здание построят на участке площадью 0,95 гектара на Профсоюзной улице в 3-м микрорайоне Теплого Стана. Сейчас там находятся старые постройки.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика