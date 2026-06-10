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10 июня, 08:35

Политика

Новое голосование за дизайн купюры 500 рублей может пройти осенью 2026 года

Фото: depositphotos/Garry518

Новое голосование за дизайн купюры номиналом 500 рублей может пройти осенью 2026 года, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я думаю, что Центральный банк хорошо подготовится. По той информации, которую я получаю, осенью текущего года такое голосование возможно. Но и тех казусов, которые были в предыдущие периоды, больше не будет", – сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Предыдущее голосование о дизайне купюры проходило в октябре 2025 года. Гражданам предлагалось выбрать из шести символов Пятигорска для лицевой стороны банкноты, а для оборотной – из 16 достопримечательностей всего Северного Кавказа.

Затем глава Чечни Рамзан Кадыров объявил конкурс, в котором среди участников голосования планировали разыграть десять iPhone 17. Для этого нужно было проголосовать за "Грозный-Сити" сразу со всех 4 платформ.

Банк России принял решение отменить голосование из-за большого количества попыток увеличить количество голосов за некоторые объекты. Планировалось, что новые даты голосования объявят дополнительно, а перечень символов сохранят.

В ГД предложили провести опрос среди граждан, чтобы узнать о целесообразности замены символа на банкноте в 500 рублей, на которой сейчас изображен памятник Петру I на фоне парусника и здания Морского речного вокзала в Архангельске, а также Соловецкий монастырь.

Депутаты отмечали, что вокруг решения ЦБ о создании дизайна для новых купюр разразился скандал, который породил противостояние внутри общества. Если граждане поддержат решение изменить изображение, то в качестве символов парламентарии предложили выбрать "объединяющие" варианты.

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