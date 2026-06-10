Собянин: ИИ является базовой технологией московского здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На искусственном интеллекте (ИИ) основаны многие технологии, применяемые в столичном здравоохранении. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

Например, ИИ помогает врачам расшифровывать результаты рентгеновских снимков, КТ и МРТ, ставить диагнозы и давать направления на анализы. При этом современные технологии внедрялись постепенно и проходили множество испытаний, отметил мэр.

Постепенно разработчики накапливали опыт и предлагали самые лучшие решения. После этого столица пришла к новому важному этапу – стандартизации методов внедрения ИИ. Это поможет не допускать ошибок и сделать решения более качественными.

При этом если раньше технологии внедрялись десятилетиями, то искусственный интеллект пришел в медицину всего за 5–6 лет, добавил Собянин.

По словам градоначальника, всего в городе разработано 28 национальных стандартов (ГОСТ Р) в отношении ИИ в медицине. Остальные еще прорабатываются. Он подчеркнул, что их аналогов нет в базе Международной организации по стандартизации (ISO), поэтому можно сказать, что Москва создает мировую повестку.

Первым стандартом стал ГОСТ 59921.1-2022, введенный 1 сентября 2022 года. Он содержит все необходимые испытания, которые должен был пройти ИИ перед внедрением в столичную систему здравоохранения.

В 2025 году появились еще 7 основных и 2 предварительных стандарта. В них прописаны требования к функционалу и применению ИИ-сервисов. Также 5 стандартов ввели в этом году. В них есть данные, необходимые для испытания нейросетей. Если ИИ не проходит тест, его дорабатывают.

Кроме того, в 2026-м появился ГОСТ Р 72484-2025, содержащий терминологию и классификацию ИИ-систем и формирующий единый профессиональный язык для разработчиков. Это сделает их взаимодействие более понятным и комфортным.

Мэр подчеркнул, что разработка стандартов является непрерывным процессом, включающим теорию и практику. Внедрить их предложил профильный подкомитет технического комитета по стандартизации "Искусственный интеллект" Росстандарта, созданный на базе Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения.

Стандарты обсуждаются открыто. Всем желающим дается 2 месяца на то, чтобы внести свои корректировки и предложения.

Ранее Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий ИИ. Всего за последние шесть лет специалисты протестировали около 200 ИИ-сервисов, 67 из которых уже стали неотъемлемой частью повседневной работы городских медучреждений.