Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 08:58

Город

В Москве растет число рентген-исследований при минимальной лучевой нагрузке

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве сохранили минимальные показатели лучевой нагрузки на пациентов в условиях роста количества исследований, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что испытательная лаборатория Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы проверила 1 762 отчета о дозах облучения пациентов и выяснила, что диагностика соответствует всем международным стандартам безопасности.

"Наша задача – добиваться максимальной диагностической ценности при минимальном воздействии на здоровье пациентов, то есть осуществлять радиационную защиту по принципу "польза выше риска", – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

По его словам, в рамках этой работы специалисты центра ежегодно собирают и анализируют соответствующие отчеты. Выяснилось, что средняя доза при медицинском облучении в 2025 году составила 0,81 миллизиверта, что соответствует стандартам по радиационной безопасности.

При этом для маленьких пациентов младше 18 лет данный показатель удерживается на уровне не выше 0,2 миллизиверта. Достижения настолько низких показателей удалось достичь благодаря регулярной паспортизации рентген-кабинетов, серьезному контролю оборудования и внедрению цифровых сервисов мониторинга.

За прошлый год количество лучевых процедур выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло благодаря повышению доступности высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, включая появление новых зданий больниц. Кроме того, увеличение числа процедур коснулось рентгенографии (на 15%) и интервенционных исследований (на 19%).

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. Всего за последние шесть лет удалось протестировать порядка 200 ИИ-сервисов, из которых 67 уже стали неотъемлемой частью повседневной работы медучреждений мегаполиса.

"Новости дня": московские ученые придумали новый метод лечения гипертонии на основе ДНК

Читайте также


медицинагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика