В Москве растет число рентген-исследований при минимальной лучевой нагрузке

В Москве сохранили минимальные показатели лучевой нагрузки на пациентов в условиях роста количества исследований, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что испытательная лаборатория Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы проверила 1 762 отчета о дозах облучения пациентов и выяснила, что диагностика соответствует всем международным стандартам безопасности.

"Наша задача – добиваться максимальной диагностической ценности при минимальном воздействии на здоровье пациентов, то есть осуществлять радиационную защиту по принципу "польза выше риска", – сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.

По его словам, в рамках этой работы специалисты центра ежегодно собирают и анализируют соответствующие отчеты. Выяснилось, что средняя доза при медицинском облучении в 2025 году составила 0,81 миллизиверта, что соответствует стандартам по радиационной безопасности.

При этом для маленьких пациентов младше 18 лет данный показатель удерживается на уровне не выше 0,2 миллизиверта. Достижения настолько низких показателей удалось достичь благодаря регулярной паспортизации рентген-кабинетов, серьезному контролю оборудования и внедрению цифровых сервисов мониторинга.

За прошлый год количество лучевых процедур выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это произошло благодаря повышению доступности высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи, включая появление новых зданий больниц. Кроме того, увеличение числа процедур коснулось рентгенографии (на 15%) и интервенционных исследований (на 19%).

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. Всего за последние шесть лет удалось протестировать порядка 200 ИИ-сервисов, из которых 67 уже стали неотъемлемой частью повседневной работы медучреждений мегаполиса.

