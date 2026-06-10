Более 30 человек эвакуированы при пожаре на западе Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Более 30 человек эвакуировались при тушении балконов в жилом доме на улице Авиаторов в Солнцеве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что они эвакуировались самостоятельно после прибытия пожарно-спасательных подразделений. Кроме того, предположительно, очаг возгорания находился на 12-м этаже, а затем огонь перекинулся выше. Полностью выгорели шесть балконов.

Пожар на западе Москвы произошел днем 10 июня. На балконах нескольких этажей жилого дома загорелись личные вещи. Огонь распространился с 12-го по 17-й этаж.

Обстоятельства случившегося определит Солнцевская межрайонная прокуратура. По результатам пожарно-технической экспертизы будет установлена причина пожара.

