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10 июня, 11:25 (обновлено 10.06.2026 11:48)

Происшествия

Пожар произошел в жилом доме в Солнцеве

Видео: Москва 24

Пожар произошел в жилом доме на улице Авиаторов в Солнцеве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что загорелись личные вещи на балконах нескольких этажей жилого дома. Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным источника Агентства "Москва", огонь полыхает в доме 4. Он распространился по шести этажам – с 12-го по 17-й.

В свою очередь, Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП. Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

Видео: MAX/"Осторожно, Москва"

Ранее четыре человека погибли в результате пожара в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. В арендованном здании работали сотрудники организации, чья деятельность связана с производством и продажей химических продуктов. В ходе работ произошла детонация химвещества.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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