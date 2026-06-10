10 июня, 11:25 (обновлено 10.06.2026 11:48)Происшествия
Пожар произошел в жилом доме в Солнцеве
В ведомстве уточнили, что загорелись личные вещи на балконах нескольких этажей жилого дома. Сейчас на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
По данным источника Агентства "Москва", огонь полыхает в доме 4. Он распространился по шести этажам – с 12-го по 17-й.
В свою очередь, Солнцевская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ЧП. Причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.