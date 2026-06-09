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09 июня, 23:28

Происшествия

Один человек отравился в результате пожара в Дагестане

Фото: телеграм-канал SHOT

Один человек обратился в больницу с отравлением продуктами горения в результате пожара на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Пострадавших нет, один человек обратился к медикам. Хотел видео вблизи снять – надышался продуктами горения", – указали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что у него диагностировали легкое отравление без угрозы жизни. Его отвезли в районную больницу под наблюдение врачей.

Между тем администрация Кизилюрта сообщила о прекращении подачи газа в город, а также в населенные пункты Кизилюртовского и Кумторкалинского районов и частично в Махачкалу.

Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах вечером 9 июня. Факельное горение достигало 15 метров, однако позже его ликвидировали.

В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр. Спустя некоторое время возгорание удалось полностью ликвидировать. Причиной пожара могла стать разгерметизация участка трубопровода.

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