09 июня, 22:50Происшествия
Пожар на газопроводе в Дагестане полностью ликвидирован
Фото: MAX/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"
Пожар на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Ведомство уточнило, что ликвидировать огонь удалось в 22:40 по московскому времени. В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.
В телеграм-канале администрации городского округа отмечается, что газоснабжение Кизилюрта и сел Кизилюртовского и Кумторкалинского районов будет прервано в течение ближайших суток.
"Несмотря на поздний час, все службы полностью мобилизованы и продолжают работать в усиленном режиме", – указывается в сообщении.
Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах вечером 9 июня. Факельное горение достигало 15 метров, однако позже его ликвидировали.
В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр. Кроме того, в целях безопасности власти ограничили движение на близлежащих улицах. Прокуратура Дагестана открыла горячую линию.
Руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в качестве предварительной причины случившегося назвал разгерметизацию участка трубопровода.
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