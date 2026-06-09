Факельное горение после ЧП на газопроводе в Дагестане ликвидировано

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Факельное горение, которое достигало 15 метров, после ЧП на газопроводе в Дагестане ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Как рассказал ТАСС глава Кизилюртовского района Магомед-Гаджияв Кадиев, обстановку на месте горения удалось стабилизировать. Эвакуированные жители начали возвращаться в свои дома.

"Из села Нижний Чирюрт было эвакуировано до 200 человек, все они разместились у родственников. Однако текущая обстановка на месте происшествия позволяет вернуть их в дома", – отметил глава района.

В связи с инцидентом прокуратура Дагестана открыла горячую линию. Жители могут позвонить по номеру 8 (928) 514-05-00.

Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах вечером 9 июня.

В МЧС уточняли, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр.

В ликвидации последствий задействованы все экстренные службы и шесть бригад скорой помощи. В целях безопасности власти перекрыли близлежащие улицы. Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление обстоятельств и причин случившегося.

