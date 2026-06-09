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09 июня, 21:54

Происшествия

Село Нижний Чирюрт полностью эвакуировали из-за ЧП на газопроводе в Дагестане

Фото: MAX/Mash

Село Нижний Чирюрт полностью эвакуировали после взрыва и пожара на газопроводе в Кизилюртовском районе Дагестана. Жильцы всех 250 домов покинули населенный пункт, сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию.

Кроме того, была эвакуирована часть жителей села Гельбах: экстренные службы вывезли в безопасное место жильцов 60 домов. Всего в селе проживают около 1,4 тысячи человек.

Взрыв и пожар произошли на магистральном газопроводе Моздок – Казимагоме между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах вечером 9 июня. Факельное горение достигло 15 метров.

В МЧС уточняли, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет. В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр.

В ликвидации огня задействованы все экстренные службы и шесть бригад скорой помощи. В целях безопасности власти перекрыли близлежащие улицы. Прокуратура Дагестана взяла на контроль установление обстоятельств и причин случившегося.

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