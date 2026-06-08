08 июня, 18:51Происшествия
Пожар на складе в подмосковном Дзержинске локализован
Фото: MAX/"МЧС Московской области"
Пожар на складе с текстилем в подмосковном Дзержинске локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС РФ.
О возгорании стало известно вечером 8 июня. Огонь вспыхнул по адресу Дзержинское шоссе, дом 1, в двухэтажном здании.
Ранее в селе Юрьевка Омской области загорелся частный дом. Несмотря на то что очаг возгорания находился внутри, когда прибыли пожарные, уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров.
В результате ЧП погибли двое взрослых и четверо детей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По данному факту возбуждено уголовное дело.