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08 июня, 18:51

Происшествия

Пожар на складе в подмосковном Дзержинске локализован

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пожар на складе с текстилем в подмосковном Дзержинске локализован на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС РФ.

О возгорании стало известно вечером 8 июня. Огонь вспыхнул по адресу Дзержинское шоссе, дом 1, в двухэтажном здании.

Ранее в селе Юрьевка Омской области загорелся частный дом. Несмотря на то что очаг возгорания находился внутри, когда прибыли пожарные, уже горела кровля. Площадь пожара составила 67 квадратных метров.

В результате ЧП погибли двое взрослых и четверо детей. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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