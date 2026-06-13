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13 июня, 11:10

Политика

В ГД предложили ввести персональный полис ОСАГО на водителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России необходимо ввести персональные полисы ОСАГО, которые позволили бы водителям управлять любым автомобилем. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом обычные полисы он предложил сохранить. По его словам, ОСАГО, привязанный к определенному авто, удобен для семей с одной машиной, которой пользуется несколько человек.

Нилов отметил, что в ситуации, когда один человек имеет два транспортных средства, было бы выгоднее ввести один страховой полис только на этого водителя.

Кроме того, добавил парламентарий, благодаря таким мерам сервисы "трезвый водитель" и "валет-паркинг" смогли бы работать легально. Он напомнил, что сейчас такие услуги нередко оказывают с нарушениями, так как водитель не вписан в страховой полис на авто, которое ему нужно отвезти.

Ранее эксперты заявляли, что полисы ОСАГО подорожают в среднем на 700 рублей в год после увеличения лимита страховых выплат в случае ДТП с 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

Ожидается, что полис подорожает примерно на 8–10% в первую очередь для автомобилистов, создающих аварийные ситуации на дорогах. Для добросовестных водителей цена станет выше на 2–3%. В случае если человек пострадал при аварии, выплата станет больше в 4 раза.

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