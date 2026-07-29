Telegram ответил на обвинения ФСБ в адрес Дурова

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Telegram опубликовал архивную фотографию основателя мессенджера Павла Дурова после того, как ФСБ России сообщила о предъявлении ему обвинения в содействии террористической деятельности. Снимок появился на странице мессенджера в соцсети X.

На фотографии Дуров показывает в камеру нецензурный жест. Telegram не сопроводил публикацию дополнительными комментариями.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил о запуске процесса объявления Дурова в международный розыск. Основателю Telegram предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершение террористических преступлений.

В ФСБ добавили, что администрация мессенджера не удаляла каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств и кибермошенничества. В Госдуме также не исключили вероятность признания мессенджера террористическим ресурсом.

В августе 2024 года Дуров был задержан во Франции. Ему предъявили обвинения по 10 преступлениям, связанным в том числе с администрированием платформы для совершения незаконных транзакций. Позднее предпринимателя освободили под залог и оставили под судебным контролем. Ограничения были сняты в ноябре 2025 года.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму в РФ. Тогда же в стране стали замедлять работу Telegram в связи с игнорированием мессенджером требований законодательства. Уточнялось, что с 2022 года в России было зафиксировано более 153 тысяч преступлений с использованием мессенджера, в том числе около 33 тысяч, связанных с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.

27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает контакты с Telegram для восстановления доступа к нему. При этом, по его словам, активных действий со стороны платформы пока не наблюдается.