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29 июля, 12:28

Шоу-бизнес

Боня и ее экс-супруг Смерфит подарили дочери первую лошадь

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня и ее бывший муж Алекс Смерфит подарили дочери Анджелине ее первую лошадь. Об этом блогер сообщила в своем Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Боня отметила, что раньше Анджелине арендовали коня, однако теперь у нее появился собственный.

"Мы с папочкой сделали подарок доченьке, потому что я понимаю, насколько это большая любовь", – поделилась она.

Телеведущая отметила, что Анджелина заслужила этот подарок, а также подчеркнула, что очень рада тому, что у дочери исполняются все мечты.

Ранее дочь Бони удивилась бережливости своего отца-миллионера Смерфита. По словам блогера, 14-летняя девочка не поняла, почему он отказался тратить 80 евро (около 7 тысяч рублей) на поездку ради просмотра одной лошади.

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