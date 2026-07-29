Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, а также освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в Сумской области освободить населенный пункт удалось подразделениям группировки войск "Север". В свою очередь, подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили Светлое.

Ранее военнослужащие РФ освободили Красный Кут в ДНР, а также Торское. Кроме того, бойцы подразделений группировки войск "Восток" смогли занять Коммунаровку в Днепропетровской области.

До этого российские военные взяли под контроль населенный пункт Шевченко в ДНР, где подразделения группировки "Центр" также уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ.