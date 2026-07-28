Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили Красный Кут в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что населенный пункт был взят под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее в ДНР также удалось освободить населенный пункт Торское. Кроме того, бойцы подразделений группировки войск "Восток" смогли занять Коммунаровку в Днепропетровской области.

До этого российские военные освободили населенный пункт Шевченко в ДНР. Также подразделения группировки "Центр" уничтожили до 370 военнослужащих ВСУ, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и орудие полевой артиллерии.