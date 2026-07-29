Умер автор саундтрека к фильму "Драйв" с Райаном Гослингом Kavinsky

Фото: legion-media.com/Afterdepth/Alexandre Fumeron

Французский электронный музыкант Венсан Белорже, выступавший под псевдонимом Kavinsky, скончался в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание Le Figaro.

Как рассказали журналистам правоохранители, тело диджея обнаружили в его доме в XVIII округе Парижа. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инсульт.

Незадолго до случившегося музыкант жаловался на проблемы со здоровьем и головные боли. Расследование обстоятельств его смерти взяла под контроль прокуратура Парижа.

В общей сложности Kavinsky выпустил 9 студийных альбомов. Это позволило ему стать одним из символов французской электронной музыки.

Мировую известность ему принесла композиция Nightcall, вышедшая в 2010 году. Эта песня стала саундтреком к фильму "Драйв", который вышел в 2011 году. В нем сыграл Райан Гослинг. Кроме того, она звучала во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в 2024-м.