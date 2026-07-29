Провоз велосипедов в электричках столичного региона будет бесплатным 1–2 августа

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Провоз велосипедов в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) будет бесплатным 1 и 2 августа 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службах перевозчиков.

Акция приурочена ко второму Ночному велофестивалю в Москве. Бесплатный провоз будет действовать с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа. Для прохода через турникеты пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции отправления "нулевую квитанцию".

Маршрут велофестиваля длиной 16 километров пройдет по Садовому кольцу в ночь с субботы на воскресенье. Участники смогут стартовать в одной из трех колонн – в 21:00, 22:00 или 23:00. Мероприятие бесплатное и открытое для всех желающих.

В связи с проведением данного фестиваля и велогонки "Вечернее Садовое кольцо" проезд по Садовому кольцу и прилегающим улицам будет ограничен. Полностью движение перекроют с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа на Садовом кольце, а также на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца.

