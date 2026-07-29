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29 июля, 15:31

Политика

Пашинян положительно оценил первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал первый после выборов телефонный разговор с Владимиром Путиным удачным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-подхода, трансляция которого доступна на видеохостинге YouTube.

"Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут", – сказал Пашинян журналистам в ответ на вопрос, возможна ли его встреча с Путиным в будущем.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора российский лидер подтвердил приверженность заявлению лидеров Белоруссии, Казахстана, Киргизии и РФ касаемо планов Еревана о вступлении в Евросоюз (ЕС). Также речь шла о необходимости проведения референдума в Армении о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС.

Пашинян говорил, что правительство его страны будет решать вопрос с референдумом после подачи заявки на членство в Евросоюзе. Также премьер указывал, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе между странами и регулированиям ЕАЭС. Поэтому он призвал Путина снять ограничения.

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