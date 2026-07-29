Ливень с грозой и сильный ветер ожидаются в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в отдельных районах Москвы с 18:00 среды, 29 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия сохранятся до 09:00 четверга, 30 июля.

В связи с непогодой спасатели рекомендовали парковать машины в безопасных местах, быть особенно внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

При необходимости граждан призвали звонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее сообщалось, что в начале августа в столице ожидается до 28 градусов. При этом в четверг, 30-го июля, столбики термометров поднимутся до 23 градусов. В области температура будет варьироваться от 20 до 25 градусов.